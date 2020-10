ElringKlinger: Neuer Brennstoffzellen-Auftrag gibt der Aktie wieder richtig Schwung – Kurs prallt von der 21-Tage-Trendlinie nach oben ab

Nach den eher verhaltenen letzten Handelstagen kann die Aktie von ElringKlinger heute wieder richtig durchstarten. Grund ist ein neuer Brennstoffzellen-Auftrag, der die Anleger begeistert.

Die Papiere des Autozulieferers kletterten um bis zu 8,6 Prozent auf 8,43 Euro und verteidigten nach dem Rückschlag vom jüngsten Hoch seit 2018 ihre 21-Tage-Linie.

Neuer Auftrag beflügelt die Aktie

Börsianer freuten sich über eine Meldung zum Brennstoffzellen-Geschäft der Schwaben. Elring liefert drei sogenannte Brennstoffzellenstacks an die niederländische Zepp.solutions, mit denen diese Brennstoffzellensysteme für den Einsatz in Terminal-Traktoren für den Container- und Materialumschlag in Häfen und Logistikzentren und ein Wassertaxi ausrüsten wollen.

Am Morgen zeigte sich JPMorgan-Experte Analyst Jose Asumendi zudem sehr optimistisch für den Zwischenbericht zum dritten Quartal am 10.November.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Festgeldvergleich – Trotz Niedrigzinsen Geld anlegen. Eine sichere Alternative bietet ein Festgeldkonto. So geht’s!