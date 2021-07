Elys Game Technology übernimmt U.S. Bookmaking

Elys Game Technology, Corp. („Elys“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq:ELYS)(NEO|ELYS), ein Technologieunternehmen für interaktive Spiele und Sportwetten, gab heute bekannt, dass es einen endgültigen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Bookmakers Company US LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Nevada, die als U.S. Bookmaking („USB“) tätig ist, abgeschlossen hat.

USB wurde 2016 gegründet und ist ein Anbieter von Sportwetten-Dienstleistungen wie Design und Beratung, schlüsselfertige Sportwetten-Lösungen und Risikomanagement. Das Managementteam von USB umfasst den legendären Sportwettenanbieter Victor Salerno, Präsident, mit über 40 Jahren Erfahrung im Sportwettengeschäft in Nevada, der das Risiko für über 100 Objekte verwaltet und der 2015 in die Gaming Hall of Fame der American Gaming Association und 2020 in die SBC Hall of Fame aufgenommen wurde; Bob Kocienski, CEO, mit über 40 Jahren Erfahrung in der Glücksspielbranche, einschließlich der Aufsicht über die Sportwetten in mehreren hochkarätigen Casinos; Robert Walker, Director of Bookmaking, mit über 30 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von Sportwetten in mehreren Casinos, darunter Stardust, Mirage und MGM; und John Salerno, Director of Operations and Compliance mit über 20 Jahren Erfahrung in der Sportwettenbranche unter der Anleitung seines Vaters Victor Salerno.

Nach der Aufhebung des Berufs- und Amateursportschutzgesetzes im Jahr 2018 begann USB mit der Erbringung seiner Dienstleistungen für das Santa Ana Star Casino in Albuquerque, New Mexico, und erweiterte seine Präsenz in New Mexico mit Dienstleistungsverträgen im Isleta Resort & Casino und Santa Claran Hotel & Casino. USB expandierte dann auf dem Konzessionsgebiet Sky Ute nach Colorado, gefolgt von Vereinbarungen mit dem Odawa Tribe in Michigan und dem 4 Bears Tribe in North Dakota. Im Jahr 2021 schloss USB in Washington D.C. einen Servicevertrag mit einer voraussichtlichen Öffnung für Sportwetten in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ab. USB schloss auch seine erste B2C-Vereinbarung durch Leasing eines Skins für interaktive Geschäfte in Iowa ab.

Die Transaktionsstruktur sieht vor, dass Elys vorbehaltlich der endgültigen Abschlusslieferungen, die bis zum 15. Juli 2021 oder so bald wie möglich danach (das „Abschlussdatum“) erwartet werden, 100 % von USB erwirbt und USB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Elys (die „vorgeschlagene Transaktion“) wird. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags für Mitgliedschaftsanteile zahlt Elys am Abschlussdatum 12 Millionen USD, von denen 50 % in bar und 50 % in Stammaktien von Elys zu einem Preis zu zahlen sind, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Elys-Aktie für die 90 Handelstage vor dem Abschlussdatum entspricht. Dies bedarf der Zustimmung der Aktionäre, wenn die Anzahl der Aktien 4.401.020 übersteigt. Darüber hinaus haben Mitglieder von USB die Möglichkeit, bis zu 38 Millionen USD zuzüglich einer potenziellen Prämie von 10 % (oder 3,8 Millionen USD) (das „Earnout“) basierend auf dem Erreichen bestimmter EBITDA-Meilensteine in den nächsten 4 Jahren zu erhalten. Diese ist zu 50 % in bar und zu 50 % in Aktien zu einem Preis zu zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Elys-Stammaktien für die 90 Handelstage vor dem 1. Januar eines jeden Jahres während des Earnout-Zeitraums entspricht. Voraussetzung hierfür ist die oben beschriebene Zustimmung der Aktionäre und eine Obergrenze für die Anzahl der auszugebenden Aktien von höchstens 5.065.000. Jeder Überschuss, der von den Aktionären nicht genehmigt wird oder die Obergrenze überschreitet, wird in bar ausgezahlt. Die jährlichen Earnout-Zahlungen basieren auf dem Erreichen bestimmter bereinigter kumulierter EBITDA-Meilensteine, die von (213.850 USD) für 2021 bis 19.441.483 USD für 2025 reichen.

„Wir haben US Bookmaking mit der Vision gestartet, angesichts der drohenden Aufhebung des Sportwettenverbots in den USA ein erstklassiges Team erfahrener Buchmacher aufzubauen. Seit 2018 baut sich unser Team und unser Kundennetzwerk schnell auf und wir sind sehr optimistisch, was die Expansions- und Wachstumschancen im US-Sportwettenmarkt angeht. Wir haben erkannt, dass wir einen tragfähigen Technologiepartner brauchen, der das Sportwettengeschäft sehr gut kennt, um mit dieser Gelegenheit effektiv konkurrieren und wachsen zu können. Nachdem wir das Elys-Handelsparkett in Italien besucht haben, sind wir sehr beeindruckt von der Arbeit des Elys-Teams, um seine Sportwetten-Technologie zu amerikanisieren. Wir glauben, dass der Zeitpunkt dieser Übernahme ideal für USB ist, da wir den Technologiebereich auf die beste Sportwettentechnologie überprüft haben und uns gleichzeitig auf die Wiedereröffnung unserer Kunden im Zuge des Abklingens der COVID-Pandemie vorbereiten. Die Hinzufügung einer proprietären Sportwetten-Plattform wird es USB ermöglichen, die von unseren Kunden gewünschten Funktionen anzupassen und gleichzeitig die volle Kontrolle über unsere Kostenstruktur zu behalten“, sagte Vic Salerno, Präsident und Gründer von USB. „Wir freuen uns darauf, mit dem ELYS-Team zusammenzuarbeiten, um die Transaktion so schnell wie möglich abzuschließen.“

„Unser Team bei Elys hat fleißig daran gearbeitet, unsere führende Plattform auf die boomenden Chancen auf dem US-Markt vorzubereiten. Unser Fokus lag darauf, sicherzustellen, dass unsere zukünftigen US-Kunden in den USA auf eine speziell entwickelte Lösung für Sportwetten in den USA zugreifen können, die lokal mit umfassenden Handels-, Risikomanagement-, Betriebs- und Wartungsteams für einen reibungslosen Einsatz unterstützt wird. Wir sind sehr zufrieden mit der Beziehung, die wir während unserer Verhandlungen mit den Gründern und dem sehr erfahrenen Team von USB aufgebaut haben, und den umfangreichen Synergien, die unserer Meinung nach die zusammengeführten Einheiten haben. Wir fanden große Gemeinsamkeiten zwischen der Familienkultur, die Elys in seinen italienischen Betrieben pflegt, wie bei USB, und seinen Geschäftstätigkeiten in mehreren US-Bundesstaaten. Wir glauben, dass unsere Elys Gameboard-Technologie USB die Werkzeuge an die Hand geben wird, die sie benötigen, um ihre aktuelle US-Präsenz schnell auszubauen und möglicherweise Geschäfte auf dem sich entwickelnden kanadischen Sportwettenmarkt zu entwickeln“, erklärte Michele Ciavarella, Executive Chairman von Elys Game Technology. „Die Vereinbarung mit USB bietet unseren Aktionären eine überzeugende Wachstumschance durch die Kombination unserer führenden Wetttechnologie und der langjährigen Buchmacherexpertise von USB.“

Vorgeschlagene Transaktionsstruktur:

Die geplante Transaktion ist als Kaufvertrag für Mitgliedschaftsanteile strukturiert, wobei Elys 100 % von USB übernimmt und USB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Elys wird. Die Verkäufer von USB erhalten am Stichtag 12 Millionen USD, 50 % in bar und 50 % in Elys-Stammaktien und einen Earnout von bis zu 41,8 Millionen USD, 50 % in bar und 50 % in Elys-Stammaktien. Dies unterliegt den oben beschriebenen Zustimmungserfordernissen und Obergrenzen der Aktionäre. Der Abschluss der geplanten Transaktion hängt vom zufriedenstellenden Abschluss der Due Diligence und, falls erforderlich, der Zustimmung der Aktionäre von Elys und der Nasdaq ab. Die Vorstände der Parteien haben dem Kaufvertrag der Mitgliedschaftsanteile und der beabsichtigten Transaktion auf vorläufiger Basis einstimmig zugestimmt, wobei der Vollzug des Abschlusses unter anderem von einer zufriedenstellenden Fairness Opinion und einer zufriedenstellenden Due Diligence abhängig ist. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die geplante Transaktion stattfinden wird.

