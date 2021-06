EM/Löw sucht die Durchschlagskraft: Zwei Einheiten vor Ronaldo-Duell

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Die Auftakt-Niederlage gegen Frankreich muss endgültig aus Köpfen und Beinen. Bundestrainer Joachim Löw zieht daher nach einem Ruhe- und Regenerationstag im Home Ground von Herzogenaurach die Zügel wieder an. Hebel ansetzen, Durchschlagskraft stärken heißt es von Donnerstag an im fränkischen Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft. Denn mit Portugal wartet samt Superstar Cristiano Ronaldo schon am Samstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) die nächste höchst schwierige EM-Aufgabe.

"Viele Dinge, auf die wir aufbauen können. Aber auch viele Dinge, die wir definitiv noch verbessern müssen. Das Ergebnis ärgert uns sehr, denn da war auf jeden Fall mehr drin. Wir haben dennoch genügend Gründe, um optimistisch zu bleiben", lautete das Fazit von Ilkay Gündogan nach dem 0:1 gegen Weltmeister Frankreich und vor dem Duell mit Europameister Portugal.

Löw hatte schon klar gemacht, dass er auch in nur zwei kompletten Trainingseinheiten die Chance sieht, die Weichen zu justieren. "Da kann man schon noch das eine oder andere angehen. Das muss man auch machen", sagte der 61-Jährige. Die große Systemfrage wird der Bundestrainer aber kaum stellen. So schlecht sah er sein Team gegen Frankreich nicht. Die fehlende Angriffseffektivität hatte aus seiner Sicht auch nichts mit dem Personal zu tun.

"Wir haben genug Offensivkräfte auf dem Platz gehabt", wehrte Löw die Frage nach möglichen Änderungen ab. Immerhin: Leon Goretzka steht nach seinem Muskelfaserriss gegen Portugal zumindest als Wechseloption im Mittelfeld wieder zur Verfügung. Ob Leroy Sané als Sturmalternative eine Chance in der Startelf bekommen soll, wie vorsichtig von Kumpel Gündogan ins Spiel gebracht, wird Löw in den letzten Trainingseinheiten für sich bewerten.

Zumindest die Abläufe werden - wie offenbar langfristig geplant - modifiziert. Das Abschlusstraining am Freitag findet nicht in der Arena in München statt. Stattdessen wird der Bundestrainer die DFB-Elf bereits am Vormittag im Teamquartier in Herzogenaurach zur letzten Übungseinheit bitten. Diese Variante wird von der UEFA in den Turnierregularien erlaubt. Auch am Donnerstag wird für das Training (10.30 Uhr) die Abgeschiedenheit auf dem Adidas-Gelände genutzt./aer/DP/zb