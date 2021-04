Emerging Markets: Die Ausnahme bestätigt die Regel - Zertifikate Aktuell vom 29.04.2021

Replaced by the video

"Sell in may and go away, but remember to come back in September" ist wohl eine der bekanntesten Börsenweisheiten an den Märkten. Doch inwiefern stimmen diese Regeln überhaupt noch?Es gibt nicht viele Märkte, auf die die "Sell-in-May-Regel" noch zutrifft - außer zum Beispiel die Emerging Markets. Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn nur von Oktober bis April in den MSCI Emerging Markets Index® investiert wird, die Rendite deutlich höher ausfällt. Warum hier der "ex Sommer" noch gilt, das verrät ein Blick auf die Charttechnik mit Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6053HA2pV►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter http://grp.hsbc/6054HA2pn #msci #trading #chartanalyse

Abonnieren Sie auch den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen.