ENCAVIS - Aktie auf dem Vormarsch

Die Aktien des als Stromanbieters vornehmlich im Bereich erneuerbare Energien tätigen Unternehmens können zum Wochenstart kräftig zulegen. Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

EMA50 als Sprungbrett?

Die Aktie befindet sich nach wie vor in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend im Tageschart. Der viel beachtete EMA50 im Tageschart fungierte dabei in den vergangenen Monaten mehrfach als wichtige Unterstützung und somit als attraktive Einstiegsgelegenheit in den übergeordneten Aufwärtstrend - so auch in der vergangenen Handelswoche.

Ausgehend vom EMA50 löst sich die Aktie heute wieder gen Norden. Aus charttechnischer Sicht ist damit der Weg frei für einen Anlauf auf neue Jahreshochs im Bereich 25,50 bis 27,00 EUR.

Erst unterhalb der Aufwärtstrendlinie im Tageschart müssen sich die Käufer größere Gedanken machen, bis dahin haben die Bullen das Zepter in der Hand bei Encavis.

