Encavis verkauft Windpark-Anteile an Wien Energie

WIEN (dpa-AFX) - Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis verkauft einen Minderheitsanteil eines Windparkportfolios in Österreich. Wien Energie übernehme 49 Prozent des Windparkportfolios aus den drei Parks Pongratzer Kogel, Herrenstein sowie Zagersdorf mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 Megawatt, wie Encavis am Montag in Hamburg mitteilte. Ein Preis wurde nicht genannt.

"Der erneute Verkauf von Minderheitsanteilen eines Windparkportfolios bleibt

unsere Leitlinie für die Stärkung unserer internen Finanzierungskraft sowie

die weitere Diversifizierung unseres Portfolios", sagte Encavis-Chef Dierk Paskert laut Mitteilung./gru/sp/APA/mis