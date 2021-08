Encavis wächst schneller als erwartet - Jahresziele bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis sieht sich nach dem zweiten Quartal dank des Beitrags neuer Solarparks in Spanien auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Die Erlöse stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 162,2 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Dabei glichen vor allem zwei noch recht neue Solarparks in Spanien einen witterungsbedingten Rückgang bei den Bestandsparks aus. Das bereinigte operative Ergebnis (operatives Ebitda) legte um rund 2 Prozent auf 122,3 Millionen Euro zu. Damit lief es für den Konzern, der im ersten Jahresviertel noch Einbußen verzeichnet hatte, zuletzt besser als von Analysten erwartet. Unter dem Strich verdiente Encavis mit 38,7 Millionen Euro deutlich mehr als vor einem Jahr.

Der im März in den MDax aufgestiegene Konzern rechnet 2021 weiterhin mit einem Umsatzanstieg von gut 292 Millionen auf mehr als 320 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis soll von knapp 225 Millionen auf mehr als 240 Millionen Euro zulegen./mis/men