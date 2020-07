Endet die Rallye sobald die ersten Unternehmens-Quartalsberichte scheitern, Jochen Stanzl?

Vor allem die US-Techwerte: Netflixk kommt am Do mit Zahlen - schon jetzt auf Allzeithoch. Niedrige Erwartungen zur Berichtssaison, die dann übertrumpft werden? Tech-Rallye: Endet sie, sobald der erste enttäuscht? DAX: Richtung 13.000? Corona kurzfristig ignoriert? Fragen von Antje Erhard an Jochen Stanzl, CMC Markets

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000DB2KFC3