EngageSmart gibt am 10. November 2021 die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekannt

EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT), ein führender Anbieter von vertikal maßgeschneiderten Softwarelösungen zur Kundenbindung sowie integrierten Zahlungslösungen, wird am Mittwoch, den 10. November 2021, nach Börsenschluss die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 bekanntgeben. Das Management wird um 17 Uhr ET eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse veranstalten.

Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor Relations Website von EngageSmart unter https://investors.engagesmart.com/events-and-presentations/events./ übertragen. Im Anschluss an die Telefonkonferenz ist eine Aufzeichnung auf der Investor Relations Website verfügbar.

Investoren und Analysten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, können sich unter den folgenden Telefonnummern einwählen: (844) 200-6205 für Anrufer aus dem Inland und (929) 526-1599 für internationale Anrufer. Der Zugangscode für die Telefonkonferenz lautet 867326.

Über EngageSmart

EngageSmart ist ein führender Anbieter von vertikal maßgeschneiderten Softwarelösungen zur Kundenbindung sowie integrierten Zahlungslösungen. Wir bei EngageSmart haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Kundenbindung zu vereinfachen, damit unsere Kunden ihre Ressourcen auf Initiativen konzentrieren können, die ihre Geschäfte voranbringen und ihren Gemeinschaften einen größeren Nutzen bringen. EngageSmart hat seinen Hauptsitz in Braintree, Massachusetts, und bietet vertikale, mandantenfähige, auf Software-as-a-Service („SaaS“) basierende Einzelinstanzlösungen an, darunter SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 und DonorDrive, die dafür ausgelegt sind, die Zusammenarbeit unserer Kunden mit ihren Klienten zu vereinfachen, indem sie die digitale Akzeptanz und Selbstbedienung fördern. EngageSmart betreut mehr als 68.000 Kunden im Segment SMB Solutions (Mittelstandslösungen) und mehr als 3.000 Kunden im Segment Enterprise Solutions (Unternehmenslösungen) in den fünf vertikalen Kernsegmenten Gesundheit & Wellness, Behörden, Versorgungsunternehmen, Finanzdienstleistungen und Schenkungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://engagesmart.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

