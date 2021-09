Eni wird eine Zwischendividende auszahlen

Der italienische Öl- und Gasriese Eni S.P.A. (ISIN: IT0003132476) will eine Dividende in Höhe von 0,86 Euro je Aktie für das Fiskaljahr 2021 ausschütten. Dies wurde bereits Ende Juli angekündigt. Damit soll die Dividende wieder auf das Vorkrisenniveau angehoben werden. Eni zahlt seine Dividende halbjährlich aus.

Wie Eni am Montag mitteilte, soll am 22. September 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 20. September 2021) eine Zwischendividende in Höhe von 0,43 Euro (50 Prozent der geplanten Dividende für 2021) ausgeschüttet werden.

Im zweiten Quartal 2021 erwirtschaftete Eni einen Nettogewinn von 247 Mio. Euro nach einem Verlust von 4,41 Mrd. Euro im Vorjahr, wie ebenfalls Ende Juli mitgeteilt wurde. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 929 Mio. Euro nach einem Verlust auf bereinigter Basis von 714 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Der Umsatz betrug im zweiten Quartal 16,64 Mrd. Euro nach 8,40 Mrd. Euro im Vorjahr. Der italienische Mineralöl- und Energiekonzern wurde 1953 gegründet. Eni hat seinen Sitz in Rom und ist mit rund 31.000 Mitarbeitern in 67 Ländern aktiv.

