EQS: Positive Effekte durch Corona

Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research ist die EQS Group AG erfolgreich in das Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) gestartet und hat im ersten Quartal trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie die Profitabilität deutlich gesteigert. Die Analysten erhöhen in der Folge das Kursziel und bestätigen das Rating.

Nach Analystenaussage zeige sich infolge der COVID-19-Pandemie ein deutlich positiver Effekt im Bereich Meldungen und Webcasts. Zudem solle die Gesellschaft ab dem zweiten Quartal nennenswert von der vom Gesetzgeber ermöglichten Durchführung „virtueller Hauptversammlungen“ profitieren. Zudem werde inzwischen die vollzogene Wende in der Ertragsentwicklung immer deutlicher sichtbar. Bereits seit vier Quartalen in Folge entwickle sich der Aufwand unterproportional zu den Erlösen. Im Rahmen des zum Ende dieses Jahres geplanten sukzessiven Auslaufens der Investitionsoffensive „EQS Cloud 2020“ solle sich diese Tendenz nachhaltig fortsetzen.

Daher bekräftige das Analystenteam seine positive Einstellung zu dem Cashflow-starken und durch einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze gekennzeichneten Geschäftsmodell. Außerdem sei die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 51 Prozent zum 31. März 2020 nach wie vor solide aufgestellt. Mittelfristig dürfe die aktuelle Erfahrung der Unternehmen in der Corona-Krise zudem eine Beschleunigung der Digitalisierung bewirken. Auf Basis ihrer neuen Schätzungen erhöhen die Analysten das Kursziel auf 90,00 Euro (zuvor: 76,00 Euro) und bestätigen das Rating „Halten“.

