Erste Group Bank lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Die österreichische Erste Group Bank AG (ISIN: AT0000652011) wird an diesem Dienstag ihre virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der Konzern will die bedingte Auszahlung einer Dividende von 0,75 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Die Auszahlung entspricht ca. 22 Prozent des konsolidierten Nettogewinns für das Geschäftsjahr 2019.

Die Auszahlung erfolgt unter der Prämisse, dass am 8. Februar 2021 kein gesetzlich zwingendes Dividendenausschüttungsverbot besteht und keine auf die Gesellschaft anwendbare Empfehlung der Europäischen Zentralbank der Dividendenausschüttung entgegensteht. Unter der Voraussetzung, dass am 8. Februar 2021 alle Bedingungen erfüllt sind, soll die Auszahlung am 15. Februar 2021 erfolgen. Ex-Dividendentag wäre dann der 11. Februar 2021.

Die Erste Group hatte die Zahlung einer Dividende zunächst ausgesetzt. Damit folgte die Erste Group der Empfehlung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Bankenaufseher der EZB hatten die europäischen Kreditinstitute dazu aufgefordert, bis mindestens Januar 2021 auf Dividenden und Aktienrückkäufe zu verzichten. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro für das Jahr 2019 geplant.

Die Erste Group wurde 1819 als „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. In knapp 2.300 Filialen werden Kunden in 7 Ländern in Österreich und Osteuropa betreut. Es werden rund 47.500 Mitarbeiter beschäftigt.

