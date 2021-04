Erste Group liebäugelt mit Zukäufen in Osteuropa - Darunter Commerzbank-Geschäft

Wien (Reuters) - Das österreichische Geldhaus Erste Group will sich auf seinen Kernmärkten in Osteuropa nach Zukäufen umsehen.

"In unseren Märkten, egal ob auf dem Westbalkan, in Ungarn, in der Slowakei oder in Tschechien, ergeben sich jetzt tatsächlich mit dem Auslaufen dieser Krise Akquisitionsmöglichkeiten", sagte Bankchef Bernhard Spalt am Freitag. Als Möglichkeiten, die zur Strategie passen würden, nannte er die Commerzbank, die sich aus 15 Auslandsmärkten, darunter Ungarn, zurückziehen will sowie das Osteuropa-Geschäft der russischen Sberbank. Zum Prozess oder möglichen Preis-Levels könne er aber nichts sagen. "Soweit sind wir noch lange nicht". Im Lauf des Jahres rechnet er mit mehr Klarheit. Die Commerzbank hatte vor wenigen Wochen ihre Pläne für den Umbau der Firmenkundensparte konkretisiert. Dabei wurde ein Verkauf der Ungarn-Tochter angekündigt.