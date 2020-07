Erste Hinrichtung in den USA auf Bundesebene seit 17 Jahren

(Reuters) - Erstmals seit 17 Jahren ist in den USA die Todesstrafe auf Bundesebene vollzogen worden.

Der wegen Mordes verurteilte Daniel Lee wurde am Dienstagmorgen in Terre Haute im Bundesstaat Indiana hingerichtet, nachdem das Oberste Gericht um 02.10 Uhr den Weg dafür frei gemacht hatte. Es hob in der nächtlichen Sitzung mit 5 zu 4 Stimmen die Verfügung einer Richterin auf, die die Exekution wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Verfassung ausgesetzt hatte.[nL5N2EK4HL] Lee war schuldig gesprochen worden, 1996 eine Familie in Arkansas ermordet zu haben. Einem bei der Hinrichtungen anwesenden Reporter zufolge beteuerte er, die Tat nicht begangen zu haben. Seine letzten Worte waren demnach: "Sie töten einen unschuldigen Mann."

In den USA entscheiden die einzelnen Bundesstaaten darüber, ob die Todesstrafe in ihrer Rechtssprechung angewandt wird. Getrennt davon kann auch der Bund Todesurteile verhängen. Allerdings sind Exekutionen auf dieser Ebene vergleichweise selten: Vor Lee waren seit 1963 drei Urteile vollstreckt worden, zuletzt 2003. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte einige Monate nach dessen Amtseinführung damit begonnen, ein faktisches Moratorium aufzuheben, das unter seinem Vorgänger Barack Obama galt. Zwar steigt in den USA der Anteil der Menschen, die die Todesstrafe ablehnen. Eine Umfrage des Pew Instituts fand 2018 jedoch eine Zustimmung von 54 Prozent der US-Bürger bei Mordfällen.