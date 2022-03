"Erwartete Inflation" ETF explodiert seit 2 Wochen regelrecht

Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expe - WKN: LYX0U6 - ISIN: LU1390062245 - Kurs: 106,030 € (L&S)

Auf was es nicht alles ETFs gibt. Der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI so genau wie möglich abzubilden. Der Index spiegelt die Performance einer Long-Position in deutschen und französischen Staartsanleihen mit Inflationsschutz und einer Short-Position in deutschen und französischen Staatanleihen mit angrenzender Fälligkeit wieder. Der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen wird gemeinhin als "Breakeven-Inflationsrate" bezeichnet und gilt als Maß für die Inflationserwartungen des Marktes über einen bestimmten Zeitraum.

Der Ukrainekrieg wirkt ganz klar inflationstreibend. Und zwar deutlich.

