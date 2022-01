ETF auf den MSCI World: Was sind die „Opportunitätskosten“?

In einen ETF auf den MSCI World zu investieren, geht mit direkten Kosten einher. Die Gebühren für den Handel, manchmal für die Sparplanausführung. Aber auch mit Kosten, die die TER angibt. Begriffe, die für dich als Passivfonds-Profi bestimmt schon gang und gäbe sind.

Allerdings besitzt gibt es auch versteckte Kosten, wenn man in einen ETF auf den MSCI World investiert. Opportunitätskosten, beispielsweise, die es jedoch bei jeder Investition zu berücksichtigen gilt. Blicken wir darauf, was das eigentlich ist. Und was man hierzu bei diesem speziellen Welt-Index berücksichtigen muss.

Opportunitätskosten: Was ist das eigentlich?

Opportunitätskosten sind sehr einfach ausgedrückt die Kosten einer nicht gewählten Alternative. Das heißt: Wenn ich in einen ETF auf den MSCI World investiere, kann ich mir beispielsweise keine Schokolade kaufen. Oder nicht in einzelne Aktien investieren. Der entgangene Nutzen oder auch der entgangene Mehrwert ist das, was ich berücksichtigen muss.

Deshalb sind Opportunitätskosten nichts, was speziell bei einem ETF auf den MSCI World anfällt. Nein, sondern jede Entscheidung bringt diese Kosten mit sich. Wenn ich arbeiten gehe, ist der entgangene Nutzen beispielsweise Freizeit oder ein Urlaub. Beim Investieren in Aktie A ist Aktie B hingegen die Option, die ich nicht gewählt habe. Im Endeffekt gibt es bei jeder Entscheidung eine Alternative, die wir nicht gewählt haben. Und deshalb auch die Opportunitätskosten, die wir tragen müssen.

Welche Kosten gibt es bei einem ETF auf den MSCI World?

Die heutige Kernfrage lautet daher: Welche Opportunitätskosten gibt es bei einem ETF auf den MSCI World? Wir sollten einige Alternativen durchspielen, die allesamt relevant sein können. Zunächst einmal: Der Verzicht auf das Geld für einen möglichst langen Zeitraum. In einen Indexfonds sollte man mit einem klassischen Buy-and-Hold-Ansatz über Jahre, idealerweise Jahrzehnte investieren. Damit erhöht man die Chance auf eine durchschnittliche marktübliche Performance und reduziert das Verlustrisiko. Aufgrund dessen gibt es jedoch eine hohe Kapitalbindung und kaum die Möglichkeit, das Geld garantiert frühzeitig abzuziehen und anderweitig zu nutzen.

Weitere Opportunitätskosten bei einem ETF auf den MSCI World können andere Investitionsalternativen sein. Aktien beispielsweise. Wobei einzelne Aktien auch das Risiko einer Underperformance besitzen. Dafür jedoch mehr Zeit für die Analyse in Anspruch nehmen. Hier sollte man als Investor daher sehr gut Zeit, Risiko und Chance abwägen. Sowie den Nutzen kalkulieren. Nicht jeder Investor kann der Natur des Marktes gemäß eine marktschlagende Rendite einfahren.

Zu guter Letzt und für mich am wichtigsten: Welche Opportunitätskosten besitzt ein ETF auf den MSCI World im Vergleich zu anderen Indexfonds? Insbesondere die Rendite ist ein wichtiges und für Investoren eigentlich prägendes Merkmal. Historisch gesehen hat der S&P 500 diesen Index beispielsweise um zwei Prozentpunkte über Jahrzehnte hinweg geschlagen. Das ist eine Menge, zumal der Ansatz und der benötigte Einsatz (auch zeitlich) ähnlich ist. Insbesondere hier würde ich als passiver Investor daher ein Auge drauf riskieren. Rendite ist langfristig orientiert das Wichtigste, sie zu verschenken kann über Jahre und Jahrzehnte ein Vermögen bedeuten.

