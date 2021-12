ETFs, die besser sind als der MSCI World, besitzen eine dieser 3 Eigenschaften

ETFs, die besser als der MSCI World sind? Ja, natürlich ist das möglich. Allerdings sollten Foolishe Investoren stets bedenken, dass eine besondere Auswahl neben besonderen Chancen auch gewisse Risiken mitbringt.

Riskieren wir heute einen Blick darauf, wie ein ETF besser als der MSCI World sein kann. Beziehungsweise welche Merkmale er dabei besitzt. Ob man sich für eine derartige Chancenwahrnehmung entscheiden möchte, das bleibt einem letztlich dann noch selbst überlassen.

ETFs besser als der MSCI World: Anderer Index

ETFs, die besser sind als der MSCI World, können grundsätzlich trotzdem marktbreit sein. Foolishe Investoren wissen, dass eine marktübliche Rendite nicht immer die gleiche ist. Zwischen DAX, S&P 500 und der Weltauswahl mit 23 Industrienationen existieren schließlich Unterschiede.

Heißt das, dass ein anderer ETF anstatt des MSCI World automatisch die bessere Alternative ist? Nein, gewiss nicht. Einige Indizes weisen auch schlechtere Performances über Jahre und Jahrzehnte auf. Der französische CAC 40 steht beispielsweise im Ruf, ein Underperformer zu sein. Wohingegen der US-amerikanische S&P 500 mit einer durchschnittlichen Rendite von über 9 % p. a. in der Vergangenheit besser performt hat.

Neben der Rendite gilt es jedoch auch weitere Merkmale zu berücksichtigen. Volatilität kann ein Stichwort sein. Oder auch das Maß an Diversifikation oder Konzentration. Die Rendite ist zugegebenermaßen ein wichtiges Merkmal, vor allem, wenn wir die Performance messen. Es muss jedoch nicht für jeden in jeder Situation das einzig Entscheidende sein.

Andere Konstrukte mit der gleichen Basis

MSCI World ist nicht gleich MSCI World, das gilt auch im Kontext eines oder mehrerer ETFs im Vergleich. Alleine die Möglichkeit, dass sie swapbasiert oder vollreplizierenden sein können, schafft unterschiedliche Risiken. Und natürlich auch Chancen.

Mehr herauszukitzeln, das ist inzwischen auch der Anspruch vieler Aktivfondsmanager, die Produkte auf Basis beliebter Indizes anders nachbilden. Wobei sie häufig an der Zusammensetzung feilen oder sie vermeintlich verbessern. Aber, wie gesagt: Das kann funktionieren, muss es aber nicht.

Ein ETF auf den MSCI World mit einem hohen Fondsvolumen und niedriger Gebühr ist immer der Benchmark. Ein Mehr ist möglich, wenn wir das Konstrukt verändern. Aber eben auch ein weniger, was wir ebenfalls bedenken sollten.

Besser als ein ETF auf den MSCI World: Spezialisierungen

Besser als ein ETF auf den MSCI World können auch Spezialisierungen sein. Einzelne Segmente, Dividenden oder auch trendstarke Märkte, das können Varianten sein, die sich für Investoren mit einer Überrendite lohnen können. Aber auch hier gilt, dass jede Chance eben auch das Risiko einer Underperformance birgt.

Spezialisierungen sind daher eine weitere Option. Allerdings sollten Foolishe Investoren überlegen, ob sie vom breiten Markt wirklich abweichen wollen. Diversifikation und im Zweifel auch die Allokation könnten sich ebenfalls unvorteilhaft verschieben.

