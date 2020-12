Ethereum Kurs Prognose – Sind die $750 in greifbarer Nähe?

In unserer letzten Ethereum Kurs Prognose haben wir geschrieben, dass der Ethereum Kurs entweder direkt zu den $750 steigen könnte oder erstmal an der 100 ext. Linie (Türkise gestrichelte Linie) abprallen könnte. Wir hielten die $750 wahrscheinlicher, jedoch ist der Ethereum Kurs erstmal korrigiert. Diese Korrektur ging weiter als gedacht (+/- $547,80), was mit dem Altcoin Abverkauf zusammenhängen könnte. Da der Ethereum Kurs nicht unter der B-Welle gefallen ist,...

