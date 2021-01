Ethereum Kurs Prognose – Wird der Kurs weiter steigen?

Der Ethereum Kurs wurde bei unserem letzten Widerstand bei +/- $1.350 abgewiesen und musste von dort aus eine Korrektur erleiden. Nun hat sich der Ethereum Kurs vollständig erholt und hat sogar ein neues Higher High gebildet, was in unseren Augen bullisch ist. Ebenso konnte der Ethereum Kurs die $977 Marke als Support bestätigen, was wir nun als zukünftiges Korrektur Level, falls der Ethereum Kurs nochmal so weit fällt, einsehen können.

