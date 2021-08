ETSY - Alter Highflyer vor neuem Rallyschub

Nach dem Kurseinbruch aus dem Mai kam es zu einer längeren Stabilisierungsbewegung an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Diese wurde mit einem Rallyschub Ende Juni abgeschlossen, es steht nun eine kleine Bodenbildung im Chart. Weiterer Kaufdruck kam dann aber nicht auf, das Papier schwenkte in eine volatile Seitwärtsbewegung über. Diese dauert nach wie vor an, Anfang August kam es dabei zum Pullback an das Ausbruchslevel bei 175 - 179 USD. Von dort aus zieht der Wert wieder nach oben, die Bodenbildung wurde mit dem erfolgreichen Pullback bestätigt. Der Anstieg der vergangenen zwei Wochen hinterlässt konstruktive Spuren im Chart.

Abwärtstrendkanal ist das Maß der Dinge

Tatsächlich könnte nach der laufenden Stabilisierung oberhalb des Supports bei 175 - 179 USD eine größere Aufwärtsbewegung starten. Dazu müsste die Aktie jetzt die Hürde bei 208 - 212 USD attackieren und letztlich auch überwinden. Dann könnt es zu einem Rallyschub zum Allzeithoch bei 251,86 und später rund 300 USD kommen.

Auf der Unterseite wäre ein signifikantes Abrutschen unter 173 USD sehr kritisch zu werten. Dann könnten die Bären wieder übernehmen und die Aktie bis 154 und darunter ggf. 131 - 134 USD fallen lassen.

Fazit: Der Chart zeigt eine Steilvorlage für die Bullen. Neue Kaufsignale entstehen aber erst bei einem Anstieg über die Hochs der letzten Wochen. Dann könnte das Allzeithoch attackiert und letztlich auch geknackt werden.

