Etsy vor Q3: Werden die ambitionierten Erwartungen etwa noch geschlagen?

Es ist Berichtssaison und auch die Anteilsscheine des E-Commerce-Einhorns Etsy stehen quasi direkt vor einem frischen Zahlenwerk: Am 28. Oktober nach Börsenschluss wird das Management sein Zahlenwerk für die vergangenen Wochen und Monate vorlegen. Möglicherweise ist Volatilität hier vorprogrammiert.

Aber in welcher Weise? Das ist jetzt vermutlich die wichtigste Frage. Es könnte jedenfalls Indikatoren dafür geben, dass Etsy selbst die ambitionierten Erwartungen noch schlagen könnte. Welche Indikatoren? Und welche Erwartungen? Genau das soll uns jetzt ein wenig näher beschäftigen.

Etsy vor Q3: Prognosen zu gering?

Das Management von Etsy selbst hat mit der Bekanntgabe der Q2-Zahlen eine Prognose für das dritte Quartal abgegeben, die ebenfalls auf ein bedeutendes und hohes Wachstum hingewiesen hat. Demnach rechnen die Verantwortlichen für die letzten drei Monate mit einem weiteren Anstieg des Gross Merchandise Volumes zwischen 80 und 110 %. Beim Umsatz soll Etsy hingegen ein Wachstum zwischen 85 und 115 % vorweisen. Eines steht fest: Damit wird die E-Commerce-Plattform das Wachstum des letzten Jahres bedeutend hinter sich lassen.

Aber kann Etsy auch positiv überraschen? Das ist jetzt die spannende Frage: Fest steht jedenfalls, dass Etsy mit diesem Zahlenwerk unter der Umsatzentwicklung des Vorquartals bleiben würde. Hier konnte der E-Commerce-Akteur noch ein Umsatzwachstum von aufgerundet 137 % zeigen. Das Gross Merchandise Volume kletterte sogar um 145 % im Jahresvergleich. Wird das Q2 daher die Spitze des Eisbergs bleiben? Ja, vielleicht. Allerdings könnten die Prognosen auch zu konservativ sein.

Das Management von Etsy beziehungsweise sogar CEO Josh Silverman hat im zweiten Quartal selbst von einem Umsatzwachstum zwischen 70 und 90 % im Rahmen eines Interviews gesprochen. Das zeigt, dass das Management vielleicht immer etwas tiefstapelt, was die eigene Erwartungshaltung angeht. Möglicherweise ein erster Indikator, der für ein Überraschungspotenzial sprechen könnte.

Analysten sehen mehr Engagement

Zudem sehen Analysten Indikatoren für mehr Aktivität auf der Etsy-Plattform. Demnach sei der aktuelle Erfolg Teil einer über viele Jahre vorbereiteten Strategie. Etsy habe konsequent daran gearbeitet, die Attraktivität der eigenen Plattformen zu erhöhen, und könne jetzt die Lorbeeren einsammeln. Wobei die häufig kolportierten Masken ein Türöffner sind und voraussichtlich auch bleiben.

Wie ein Analyst aus dem Research-Haus Nedham sagt, führten die Masken zu mehr Aktivität und Kaufen auf der Plattform. Die neuen Nutzer würden jedoch nicht bloß Masken kaufen, sondern gleichzeitig auch konsequent weiter auf der Plattform stöbern. Das führe zu signifikanten und starken Wachstumsschüben beim Gross Merchandise Volume auch in anderen Segmenten. Allen voran Home und Living.

Etsy mache in den Augen des Analysten daher hervorragende Fortschritte, was das Binden der Kunden angeht. Das sei wichtig für das zukünftige Wachstum, wo Etsy jetzt augenscheinlich den Turbo zündet.

Etsy: Überraschung in Q3?

Keine Frage: Etsy könnte daher im Rahmen der Berichtssaison vor einer Überraschung stehen. Allerdings natürlich in beide Richtungen, das sollten Foolishe Investoren niemals vergessen. Trotzdem ist das Management eher konservativ, was die eigenen Prognosen angeht. Das könnte Raum für einen positiven Wow-Effekt lassen.

Viel wichtiger ist jedoch, dass Etsy insgesamt Fortschritte macht, was die Neukundengewinnung und das Wachstum auf dem eigenen Marktplatz angeht. Das ist zumindest ein Indikator dafür, dass das Wachstum längerfristig anhalten wird. Für Foolishe Investoren ist das ein wichtigerer Faktor als die Frage nach einer kurzfristigen Überraschung.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Motley Fool Deutschland 2020

