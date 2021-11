EU-Grünen-Abgeordnete für Freigabe der Corona-Impfpatente

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini hat sich angesichts der neuen aggressiveren Corona-Variante B.1.1.529 für die Freigabe der Patente für Covid-Impfstoffe ausgesprochen. "Die EU ist der einzige große Wirtschaftsraum der Welt, der das bisher blockiert, und bringt sich selbst weltweit in eine Außenseiterposition", sagte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses im Europäischen Parlament der "Welt" (Samstag). "Die neue Variante zeigt, dass das Beharren auf dem Patentschutz uns auch in Europa im Kampf gegen Covid zurückwirft."

Die Patentfreigabe sollte auch Thema der WTO-Ministerkonferenz sein. Sie sollte am Dienstag in Genf beginnen, wurde aber in der Nacht zum Samstag auf unbestimmte Zeit verschoben. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer sind vehement für die Freigabe, Deutschland und die EU-Kommission lehnen sie bisher ab. Im südlichen Afrika ist eine Omikron genannte Corona-Mutante aufgetaucht, die nach ersten Einschätzungen leichter ansteckend und schwerer durch Impfungen zu bekämpfen ist. Viele Länder schränken deswegen den Flugverkehr in die Region ein./hn/DP/zb