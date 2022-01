EU schaltet nach Chinas Handelsblockade gegen Litauen die WTO ein

Brüssel/Berlin (Reuters) - Wegen der chinesischen Handelsblockade gegen Litauen im Konflikt um den Status von Taiwan schaltet die EU die Welthandelsorganisation (WTO) ein.

Dort sei ein Streitbeilegungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. "Die EU wird geschlossen und unverzüglich gegen Maßnahmen vorgehen, die gegen die WTO-Regeln verstoßen und die Integrität des Binnenmarkts bedrohen", sagte EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis. "Gleichzeitig setzen wir unsere diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Lage fort." China hat nun 60 Tage Zeit, um sein Vorgehen zu erklären oder zu einer Lösung zu gelangen. Sollte es nicht dazu kommen, kann die EU die Einsetzung eines Panels beantragen, das über die Angelegenheit entscheidet. Die WTO braucht in der Regel Jahre, um Streitigkeiten beizulegen.

Hintergrund für die Auseinandersetzung ist die Entscheidung Litauens, Taiwan die Eröffnung einer De-facto-Botschaft zu erlauben. China betrachtet Taiwan aber als Teil der Volksrepublik. Die Volksrepublik schränke seit Dezember den Handel mit Litauen stark ein - ohne die EU oder die litauischen Behörden zu informieren, wie Brüssel bemängelt. Chinas Zollstatistiken zeigten im Dezember einen Rückgang der litauischen Ausfuhren nach China um 91 Prozent zum Vorjahresmonat - vor allem in den Bereichen Pharmazeutika, Laser, Elektronik und Lebensmittel.

"Es ist gut, dass die Europäische Kommission jetzt ein Verfahren vor der Welthandelsorganisation gegen China einleitet", sagte die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner, dem "Handelsblatt". Die chinesischen Sanktionen zielten darauf ab, den europäischen Binnenmarkt zu schwächen. "Das können wir nicht zulassen." Das chinesische Außenministerium erklärte, in Übereinstimmung mit den WTO-Regeln zu handeln. Der Streit habe einen politischen und keinen wirtschaftlichen Hintergrund. "Wir erinnern die EU daran, sich vor Litauens Versuch, die Beziehungen zwischen China und der EU zu kapern, in Acht zu nehmen", sagte Ministeriumssprecher Zhao Lijian bei einer Pressekonferenz in Peking.

Bundesregierung und deutsche Wirtschaft reagierten zuletzt alarmiert auf die Blockade, die auch hiesige Firmen wie Continental betrifft. Der Autozulieferer aus Hannover sei von der China aufgefordert worden, die Verwendung von in dem EU-Land Litauen hergestellten Bauteilen einzustellen, sagten zwei Insider jüngst der Nachrichtenagentur Reuters. "Langfristig ist die Eskalation auf chinesischer Seite ein verheerendes Eigentor", warnte der deutsche Industrieverband BDI. Die Volksrepublik sei offenbar dazu bereit, sich von politisch unliebsamen Partnern ökonomisch zu entkoppeln.

Die litauische Regierung diskutiert darüber, ob sie ihre taiwanischen Amtskollegen bitten sollen, die chinesische Übersetzung des Namens von Taiwans Repräsentanz zu ändern, und so den Konflikt zu entschärfen, wie zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Darauf angesprochen sagte Dombrovskis: "Es kann diplomatische Lösungen geben, und auch von EU-Seite vermitteln und versuchen wir, diesen Streit einvernehmlich zu lösen."