EU verhängt weitere Sanktionen nach Militärputsch in Myanmar

Brüssel (Reuters) - Die Europäischen Union verhängt weitere Sanktionen im Zusammenhang mit dem Militärputsch in Myanmar.

"Wir haben ein zweites, viel größeres Sanktionspaket verabschiedet", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der 27 EU-Außenminister. Betroffen seien zehn Personen und zwei Wirtschaftseinrichtungen des Militärs. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte, er gehe davon aus, dass die Maßnahmen zügig umgesetzt würden. Die EU hatte im März erste Sanktionen auf den Weg gebracht, damals gegen elf Personen.

Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar die zivile Regierung gestürzt. Seitdem gehen die Sicherheitskräfte hart gegen Demonstranten vor, die nahezu täglich in zahlreichen Städten eine Rückkehr zur Demokratie fordern. Mehr als 700 Menschen wurden nach Angaben von Bürgerrechtlern getötet und Tausende festgenommen.