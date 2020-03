EUR/AUD: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt

Das Ringen an den Finanzmärkten um sichere Häfen geht weiter, das verleiht dem Euro fortgesetzten Auftrieb. Im Falle von EUR/AUD lässt sich seit Mitte 2012 ein intakter Aufwärtstrend erkennen, der von rund 1,16 AUD auf ein bisheriges Verlaufshoch von 1,8195 AUD aufwärts geführt hatte. Allerdings steckt das Paar am letzten und entscheidenden Widerstandsbereich bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den Widerstandsniveaus aus 2008/2009 um 1,75 AUD fest. Für ein erfolgreiches Kaufsignal in Richtung der 2008´er Hochs bei 2,1136 AUD muss dieser Bereich erst noch nachhaltig überwunden werden. Die Chancen hierauf stehen gar nicht einmal so schlecht.

Zu abhängig von China

Die sehr engen Wirtschaftsverflechtungen Australiens mit China haben deutliche Bremsspuren an den heimischen Märkten hinterlassen, das ließ den australischen Dollar gegenüber dem Euro zuletzt deutlich abstürzen. Für ein Folgekaufsignal muss jedoch das Niveau von mindestens 1,75 AUD per Wochenschlusskursbasis überwunden werden, damit zumindest die Zwischentiefs aus Anfang 2009 um 1,8604 AUD mit größerer Wahrscheinlichkeit angesteuert werden können. Langfristig könnten sogar die Rekordstände aus Ende 2008 bei 2,1136 AUD angesteuert werden. An einem Long-Investment interessierte Anleger sollten daher auf einen zeitlich unbeschränkten Schein zurückgreifen, hierzu bietet sich beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC6YY2 an. Zuvor müssen allerdings noch kurzfristige Rücksetzer in den Bereich von rund 1,70 AUD einkalkuliert werden, problemlos könnte es sogar auf die breite Unterstützung um 1,6350 AUD abwärts gehen. Dieser Bereich würde sich für ein strategisches Long-Investment sehr stark anbieten. Größere Verkaufssignale treten hingegen erst bei einem nachhaltigen Trendbruch und Kursnotierungen unterhalb von 1,50 AUD ein.

EUR/AUD (Monatschart in AUD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,7500 // 1,7838 // 1,8102 // 1,8195 Unterstützungen: 1,7293 // 1,7000 // 1,63786 // 1,6575

Fazit

Bestehende Long-Positionen sollten wie gewohnt enger absichert werden - hierzu kann ein Niveau um 1,70 AUD gewählt werden. Neue Ziele lassen sich unterdessen bei 1,8195 und 1,8604 AUD für den Euro ableiten. Über ein entsprechend vorsichtiges Engagement beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC6YY2 ließe sich oberhalb der Triggermake von 1,75 AUD dann eine Rendite von 240 Prozent erzielen. Der Schein dürfte dann orientierungshalber im Bereich von 5,62 Euro (Stand 1,8195 AUD) notieren. Als Verlustbegrenzung kann der letzte Support bei grob 1,7280 AUD angesetzt werden, das erfordert einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,36 Euro. Eine schnelle Reaktionsfähigkeit der Investoren wird allerdings für die nächsten Wochen stets vorausgesetzt!

Strategie für steigende Kurse WKN: MC6YY2 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,62 - 1,63 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,7104 AUD Basiswert: EUR/AUD KO-Schwelle: 1,7104 AUD akt. Kurs Basiswert: 1,7475 AUD Laufzeit: Open end Kursziel: 5,62 Euro Hebel: 61,3 Kurschance: + 240 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

