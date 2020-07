Euro auf Viermonats-Hoch

Die Notenbanken versuchen derzeit mehr als je zuvor die Märkte mit frischem Geld zu fluten. Sowohl die Federal Reserve in den USA als auch die Notenbanken in Asien und hierzulande die EZB. Ziel ist es natürlich Auswirkungen der Corona-Krise so gut wie möglich abzufedern. Welche Auswirkungen das auf die unterschiedlichen Währungen hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Devisen-Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009666410, CH0002751649, XC000A0AENR9