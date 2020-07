Europas Anleger in Kauflaune - US-Jobdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor der Veröffentlichung der neuesten US-Arbeitsmarktdaten sind Europas Anleger in Kauflaune.

Dax und EuroStoxx50 legten am Donnerstag jeweils zwei Prozent auf 12.520 beziehungsweise 3290 Punkte zu. Rückenwind kam von der Wall Street, wo Anleger die Fortschritte des US-Konzerns Pfizer und seines deutschen Entwicklungspartners BioNTech bei ihrem Coronaimpfstoff-Kandidaten feierten.

Diese positive Entwicklung im Kampf gegen das Virus habe die Risikofreude der Investoren wieder geweckt, sagten die Analysten des Brokerhauses ActivTrades. Die Stimmung könne aber wieder kippen, wenn die US-Daten enttäuschen sollten.

In den USA dürfte sich im Juni die im Vormonat begonnene Erholung am Arbeitsmarkt fortgesetzt haben. "Die große Frage ist dabei, wie viele von den im April verlorenen 20 Millionen Arbeitsplätzen im Juni zurückgewonnen wurden", sagte Marktstratege Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Experten rechnen mit der Schaffung von drei Millionen Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft. Die Beschäftigtenzahlen werden schon am Donnerstagnachmittag (14.30 Uhr MESZ) veröffentlicht, weil die Wall Street am Freitag wegen des bevorstehenden US-Nationalfeiertags geschlossen bleibt. Die Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP waren am Mittwoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für die vom privaten Konsum stark abhängige US-Wirtschaft ist ein robuster Arbeitsmarkt von großer Bedeutung.

KONJUNKTUROPTIMISTEN ÜBERNEHMEN AM ÖLMARKT DAS RUDER

An den Ölmarkten setzten die Anleger angesichts gesunkener US-Lagerbestände auf eine Konjunkturerholung. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete mit 42,42 Dollar rund ein Prozent mehr. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass sich die weltweite Ölnachfrage bis 2022 wieder auf das Niveau vor der Coronakrise erholen wird.

An den Aktienmärkten legten sich Anleger vor allem konjunkturabhängige Werte ins Depot. Gefragt waren Finanzwerte und Aktien von Autoherstellern und Touristikkonzernen. Im Dax legten die Papiere von BMW 3,3 Prozent zu, Aktien von Deutsche Bank gewannen drei Prozent.

Mehr als sieben Prozent aufwärts ging es an der Londoner Börse für Associated British Food. Der Eigentümer der Billigkaufhauskette Primark äußerte sich zuversichtlich zum wieder hochgefahrenen Betrieb in den Filialen.