EVOTEC - Biotech-Aktie nähert sich Kaufzone

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 28,770 € (XETRA)

Die Evotec-Aktie bezeichnete ich zuletzt im November 2020 als Biest. Erfreulicherweise entwickelte sich der Biotech-Titel in den darauffolgenden Wochen sehr schön entlang des Prognosepfeils. Im Dezember 2020 sprang der Wert nach kurzer Konsolidierung auf hohem Niveau nicht nur über das damalige Ziel von 26,77 EUR, sondern ließ auch das Mehrjahreshoch bei 27,29 EUR hinter sich. Eine steile Aufwärtsbewegung setzte ein, die die Biotech-Aktie bis auf 31,00 EUR katapultierte. Seit dem Jahreswechsel beherrschen aber die Verkäufer das Chartbild.

Der aktuell laufende Rücksetzer bietet all denjenigen, die die Rally bislang verpasst haben, neue Chancen. Im heutigen Handel fällt die Aktie unter eine seit Oktober intakte Aufwärtstrendvariante. Im Idealfall folgt nun eine zweite Abwärtswelle, die den Wert an das Ausbruchslevel zwischen 27,29 EUR und 26,77 EUR zurückbringt. Dort könnte man im Sinne des Pullback-Tradings antizyklische Long-Positionen starten.

Alternativ schüttelt die Evotec-Aktie die Schwäche in Kürze ab und steigt über das Zwischenhoch bei 29,84 EUR an. In diesem Szenario wäre das Hoch bei 31,00 EUR erneut das Ziel.

Fundamental, das ist aber auch nichts Neues, ist die Aktie sehr teuer. Zudem haben Shortseller weiterhin ein Auge auf Evotec geworfen. Nach Encavis ist Evotec sogar mit einer Quote von über 11 % der am zweitmeisten geshortete Basiswert in Deutschland.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 479,50 549,00 624,50 Ergebnis je Aktie in EUR 0,09 0,22 0,37 Gewinnwachstum 144,44 % 68,18 % KGV 320 131 78 KUV 9,8 8,6 7,6 PEG 0,9 1,1 *e = erwartet

