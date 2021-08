Evotec: Investitionen drücken auf das operative Ergebnis – Prognose wird jedoch bestätigt

Der Wirkstoffforscher Evotec sieht sich nach einem Umsatzplus in den ersten sechs Monaten weiter auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz 2021 weiter auf 550 bis 570 Millionen Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Das wäre ein Plus von bis zu rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 105 und 120 Millionen Euro nach knapp 107 Millionen 2020. In den ersten sechs Monaten zog der Erlös um fast ein Fünftel auf knapp 280 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis ging im ersten Halbjahr allerdings wegen höherer Investitionen sowie gestiegener Ausgaben für Forschung und Entwicklung um fast ein Viertel auf 36 Millionen Euro zurück.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die Geschäfte bei Evotec laufen weiter auf Hochtouren und der starke Wachstumspfad bleibt auch für die nächsten Monate und Jahre vielversprechend. Allerdings ist das auch an der Börse alles andere als unbemerkt geblieben, denn die Aktie steigt im Grunde seit 5 Jahren immer höher, begleitet von einigen volatilen Zwischenphasen. Mittlerweile hat das Papier ein sehr hohes Bewertungsniveau erreicht, was das weitere Chance/Risiko-Verhältnis weniger attraktiv macht. Das geplante Zweitlisting an der Nasdaq könnte jedoch noch einmal für weiteren Schwung sorgen.

