ExaGrid ist Finalist der SDC Awards 2021

ExaGrid in vier Kategorien für die 12. Ausgabe der Premier IT Awards nominiert

ExaGrid®, die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die 12.Ausgabe der jährlichen Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awardsin vier Kategorien nominiert wurde, die sich der Würdigung und Auszeichnung erfolgreicher Produkte und Dienstleistungen widmen, welche die Grundlage für die digitale Transformation bilden. Bewertung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie ist bereits angelaufen und endet am 17. November. Die Gewinner der SDC Awards 2021 werden am 24. November im Rahmen einer Preisverleihung in London bekannt gegeben.

Zu den Auszeichnungskategorien, für die ExaGrid nominiert wurde, gehören:



Vertriebskanal-Programm des Jahres



Speicher-Hardware-Innovation des Jahres



Backup/Archiv-Innovation des Jahres



Speicherunternehmen des Jahres



Im Januar 2021 brachte ExaGrid eine neue Reihe von Tiered Backup Storage-Anwendungen auf den Markt, darunter die bisher größte Appliance, die EX84. Das größte ExaGrid-System, das aus 32 EX84-Appliances besteht, kann bis zu 2,7 PB vollständige Backups mit einer Einleserate von 488 TB/Stunde aufnehmen und ist damit das größte System in der Branche, das aggressive Datendeduplizierung bietet. Neben der erhöhten Speicherkapazität ist die neue EX84 um 33 % effizienter im Rack als das Vorgängermodell EX63000E. Die neuen Appliances können mit allen früheren Appliance-Modellen von ExaGrid in demselben Scale-Out-System kombiniert werden, so dass die Lebensdauer der bisherigen Investitionen der Kunden erhalten bleibt und eine Veralterung der Produkte vermieden wird.

„Wir fühlen uns geehrt, in vier Auszeichnungskategorien zu den Finalisten zu gehören, da sie die verschiedenen Sparten unseres Unternehmens widerspiegeln, die uns von anderen abheben – von unserer Innovation als einziger Anbieter von mehrstufigen Backup-Speichern über unser kontinuierliches Wachstum als Unternehmen bis hin zu unseren geschätzten Partnerschaften im Channel“, so Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. „Wir befinden uns in bester Gesellschaft mit den anderen Branchenführern, die für die diesjährigen SDC Awards nominiert sind, und wir sind gespannt, welche Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte von den Stimmberechtigten ausgewählt werden.“

ExaGrid Tiered Backup Storage – Konzipiert für Backup

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer Front-End Disk-Cache Landing Zone, der Performance Tier, die Daten für schnellste Backups direkt auf die Festplatte schreibt und für schnellste Wiederherstellungen und VM-Boots direkt von der Festplatte wiederherstellt. Die langfristigen Speicherdaten werden in einem deduplizierten Daten-Repository, dem Retention Tier, abgelegt, um den Umfang des Speicherplatzes für die Speicherung und die damit verbundenen Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz bietet die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei geringsten Kosten für die Speichereffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances bei wachsendem Datenvolumen einfach hinzugefügt werden können. Jede Appliance verfügt über Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei wachsendem Datenaufkommen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Dieser Scale-Out-Storage-Ansatz macht kostspielige Upgrades überflüssig und ermöglicht die Kombination von Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System, wodurch Produktveralterung vermieden und IT-Investitionen im Vorfeld und im Laufe der Zeit geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Speicher-Repository bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung vor Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung aufwenden müssen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

