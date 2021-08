ExaGrid wird Finalist der Network Computing Awards 2021

Tiered-Backup-Storage-Lösung für neun Branchenauszeichnungen nominiert

ExaGrid®, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, teilte heute mit, dass das Unternehmen in neun Kategorien für die Network Computing Awards 2021 nominiert wurde. ExaGrid ist unter den Finalisten für die Auszeichnung "Company of the Year" und die in diesem Jahr neu ausgelobte Auszeichnung "Special Award for Performance during the Pandemic". Außerdem wurde die größte ExaGrid-Appliance, die EX84, für mehrere Auszeichnungen nominiert, darunter "Data Centre Product of the Year", "Data Protection Product of the Year", "Hardware Product of the Year", "Product of the Year", "Storage Product of the Year" und "The Return on Investment Award" (die von den Wählern vergeben werden) sowie die Auszeichnung "Bench-Tested Product of the Year" (die von einer Jury nach einer unabhängigen Produktprüfung vergeben wird). Die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners in jeder Kategorie hat begonnen und endet am 13. Oktober. Die Gewinner der diesjährigen Auszeichnungen werden auf der Preisverleihung in London am 21. Oktober 2021 bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210824005715/de/

(Graphic: Business Wire)

Zu Beginn des Jahres hat ExaGrid eine neue Reihe von Tiered-Backup-Storage-Komponenten auf den Markt gebracht, darunter seine bislang größte Komponente EX84. Das größte ExaGrid-System, bestehend aus 32 EX84-Komponenten, kann bis zu 2,69 PB Komplett-Backups mit 43 PB logischen Daten speichern und ist damit das branchenweit größte System mit aggressiver Datendeduplizierung. Neben der erhöhten Speicherkapazität erreicht die neue EX84 eine um 33 % höhere Rack-Effizienz als das Vorgängermodell EX63000E. Die neuen Komponenten (Appliances) können mit allen früheren Appliance-Modellen von ExaGrid im selben Scale-Out-System kombiniert werden, so dass die Investitionen der Kunden ihren Wert bewahren und eine Überalterung der Produkte vermieden wird.

“Wir fühlen uns geehrt, für so viele Preise nominiert zu sein, und wir sind besonders stolz auf die Nominierung als Finalist für den 'Special Award for Performance during the Pandemic', denn wir wissen, was für eine turbulente Zeit das für unsere Branche und für alle Menschen auf der Welt war”, sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. “ExaGrid ist das einzige Unternehmen, das sich vollständig auf Backup-Speicherung spezialisiert hat, und es ist eine Ehre, dass unsere kontinuierlichen Innovationen in Bezug auf Backup-Funktionen und -Funktionalität dazu geführt haben, dass ExaGrid unter anderen führenden Unternehmen der Branche durch diese Auszeichnung gewürdigt wird.”

ExaGrid Tiered Backup Storage – entwickelt für Backup

ExaGrid stellt Tiered Backup Storage mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone bereit, der Performance Tier, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und wiederherstellt, um so den Zeitaufwand für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitspeicherung werden in einem mehrstufigen deduplizierten Daten-Repository, der Retention Tier, gespeichert, um die benötigte Speicherkapazität und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die höchste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei optimaler Speicherkosteneffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei zunehmendem Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch Hardwareüberalterung vermieden und IT-Investitionen sowohl im Vorfeld als auch langfristig geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge zur Verfügung, wodurch kostenintensive Hardware-Upgrades und die Überalterung von Produkten vermieden werden. ExaGrid bietet den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in unseren Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid berichten und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210824005715/de/

Medien:



Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com