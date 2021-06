Experten - Olympische Spiele in Tokio ohne Zuschauer wäre beste Option

Tokio (Reuters) - Die Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio könnte nach Ansicht japanischer Gesundheitsexperten zu einem Anstieg der Corona-Infektionen führen.

Daher raten sie zum einem Verzicht auf Zuschauer. "Die Austragung der Spiele ohne Zuschauer ist die am wenigsten riskante Option und wir halten sie für wünschenswert", schreibt die Gruppe unter Führung des Gesundheitsberaters der Regierung, Shigeru Omi, in ihrem am Freitag veröffentlichten Bericht. Japan will die im vergangenen Jahr verschobene Mega-Sportveranstaltung über die Bühne bringen, obwohl es zahlreiche Bedenken gibt und auch die Bevölkerung skeptisch ist. Zwar war die Zahl der Infektionen in Japan im Vergleich mit anderen Ländern niedriger, allerdings ist auch die Impfquote geringer.

Das Organisationskomitee hat zwar Zuschauer aus dem Ausland verboten, aber noch nicht entschieden, ob heimisches Publikum bei den Wettkämpfen zugelassen wird. Der Zeitung "Sankei" sagte die Organisationschefin Seiko Hashimoto sie würde gerne bis zu 10.000 Zuschauer erlauben.

Die Risiken sind laut Expertenbericht vielfältig. Zum einen könne das japanische Gesundheitssystem zusätzlich belastet werden. Durch die Spiele könnte sich das Coronavirus weiter ausbreiten, da die Menschen mehr Kontakte hätten, mehr in Restaurants und Bars gingen und reisten. Zuschauer könnten sich nach den Veranstaltungen in großen Gruppen treffen und feiern und die Vorsichtsmaßnahmen vernachlässigen. Zudem könnten Teilnehmer der Olympischen Spiele das Virus nach ihrer Rückkehr in ihren Heimatländern weiter verbreiten. Würde man Zuschauer erlauben, müssten die Corona-Regeln strikt eingehalten werden. Omi hatte bereits die Austragung der Olympischen Spiele trotz der andauernden Coronavirus-Pandemie kritisiert. Eigentlich hätten die Spiele 2020 stattfinden sollen, waren wegen der Pandemie aber um ein Jahr verschoben worden.