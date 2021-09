Extenda Retail entscheidet sich für Styra DAS, um OPA auf globaler Ebene zu implementieren

OPA und Styra DAS bieten Extenda Retail einen einheitlichen Autorisierungsansatz, der die Bereitstellung beschleunigt, die Produktivität steigert und die Compliance nachweist

Styra, Inc., die Gründer von Open Policy Agent (OPA) und führend in der Cloud-nativen Autorisierung, gaben heute bekannt, dass Extenda Retail, der in Skandinavien ansässige Softwareanbieter für führende Einzelhändler, OPA und Styra Declarative Authorization Service (DAS) als einen einheitlichen Ansatz zur Autorisierung und Zugangskontrolle für seine Kundenhandelsplattform eingeführt hat.

Die Mission von Extenda Retail ist es, Einzelhändlern dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Da immer mehr ihrer Kunden in die Cloud wechselten, entwickelte Extenda Retail die Hii Retail-Plattform, was übersetzt „High Intensity Intelligent Retail“ bedeutet. Hii Retail bietet Schlüsseldienste, die die Flexibilität, Agilität und Markteinführungsgeschwindigkeit globaler Einzelhändler verbessern, vom Konzept bis zur Markteinführung.

Beim Wechsel in die Cloud erkannte das Engineering-Team von Extenda Retail jedoch, dass es ein Problem auf Autorisierungs- und Richtlinienebene gab. Sie stellten fest, dass die alte, zentralisierte Autorisierung nicht skalierbar war und ihre Compliance-Anforderungen nicht erfüllte, und dass die Umgestaltung der Autorisierung für Cloud-Native komplexer war als erwartet. Das Team benötigte eine flexible Autorisierungslösung mit einer konsistenten Art und Weise, Richtlinien zu schreiben, um den Zugriff auf ihre Microservice-basierten Anwendungen an den Standorten der Kunden zu kontrollieren. Da Kundenstandorte global verteilt sind und über unterschiedliche Zugriffsebenen verfügen, benötigte Extenda auch eine Lösung, die Autorisierungsentscheidungen lokal und sofort trifft. Um all diese Anforderungen zu erfüllen, wandte sich das Team an OPA und Styra DAS.

Politik mit OPA entkoppeln

OPA ermöglicht es Teams, Richtlinienlogik von Service-Proxys zu entkoppeln, sodass Extenda Retail-Entwickler keine Regeln in die App-Services oder die Proxys selbst hartcodieren mussten. Mit anderen Worten, ihre Entwickler können die Zugriffsrichtlinien lesen, schreiben, analysieren, versionieren, verteilen und im Allgemeinen verwalten, ohne Änderungen an der App-Architektur selbst vorzunehmen. Diese entkoppelte Richtlinie verringert das Risiko, dass Bugs und Fehler in die App eingeführt werden, und vereinfacht Änderungen der Autorisierungsrichtlinie erheblich.

Eine flexible, konsistente Art und Weise, Richtlinien und Autorisierungen zu schreiben, ermöglicht es dem Extenda Retail-Team, sich auf innovative Funktionen für ihre Kernprodukte zu konzentrieren, anstatt Richtlinien direkt in eine bestimmte Reihe von Diensten und Proxys zu schreiben. Das Unternehmen wusste jedoch, dass es, wenn es OPA sowohl auf Cloud- als auch auf lokaler Ebene skalieren wollte, eine Lösung benötigte, um alle seine OPA-Instanzen über alle verschiedenen Apps innerhalb der Hii Retail-Plattform hinweg zu verwalten und um sicherzustellen, dass alle seine Richtlinienentscheidungen den Vorschriften entsprechen.

OPA verwalten und Compliance nachweisen mit Styra DAS

Styra DAS ist der einheitliche Kontrollpunkt für OPA, der es dem Extenda Retail-Team ermöglicht, Richtlinien zu erstellen und zusammenzuarbeiten, Richtlinienänderungen an einem einzigen Ort vorzunehmen und diese Änderungen dann an die relevanten Instanzen von OPA lokal in den Filialen zu übertragen. Styra DAS macht manuelle Updates oder benutzerdefinierte Richtlinienverteilungsskripte überflüssig, was zu einem geringeren Risiko versehentlicher Fehler führt.

„Die Autorisierung ist schwer richtig zu machen“, sagte Shayne Clausson, VP of Engineering bei Extenda Retail. „Wir wollen nicht, dass sich die Teams darauf konzentrieren müssen. Wir möchten, dass sie zu dem interessanten Teil ihrer Dienstleistungen gelangen. Durch den Einsatz von Open Policy Agent und Styra DAS zur Entkopplung von Richtlinien von den zugrunde liegenden Services kann unser Team leicht sicherstellen, dass wir Compliance-Vorschriften einhalten, damit es mehr Zeit hat, sich auf Innovationen zu konzentrieren.“

Extenda Retail ist in einem stark regulierten Umfeld tätig. Ohne den Einsatz von Styra DAS wäre das Team gezwungen, Richtlinienentscheidungen für jede OPA-Instanz manuell zu verfolgen. Wenn Compliance kritisch ist, ist diese Methode riskant. Styra DAS mindert dieses Risiko durch Echtzeitüberwachung und detaillierte Protokollierung von OPA-Entscheidungen, sodass das Extenda Retail-Team die Einhaltung sowohl intern als auch extern nachweisen kann.

„Wir haben Styra DAS für genau solche Einsätze entwickelt“, sagt Tim Hinrichs, Mitgründer und Chief Technology Officer von Styra. „Wenn Millionen oder sogar Milliarden von OPA-Entscheidungen erforderlich sind und Tausende von OPA-Instanzen bereitgestellt werden, ist Styra DAS die einzige Möglichkeit, all diese OPA-Instanzen zu verwalten und die Einhaltung dieser Entscheidungen nachzuweisen. Styra DAS ist die einzige Möglichkeit, OPA in großem Maßstab zu operationalisieren.“

Lesen Sie hier die vollständige Fallstudie von Extenda Retail und Styra.

Weitere Informationen über die Sicherung Ihrer Cloud-nativen Lösungen mit Styra.

Über Styra

Die Gründer des Open Policy Agent (OPA), Styra, bieten Open-Source- und kommerzielle Lösungen für Unternehmen an, mit denen sie Autorisierungsrichtlinien für ihre Cloud-nativen Anwendungen sowie für die Infrastruktur, auf der sie laufen, definieren, durchsetzen und überwachen können. Entwickler, DevOps und Sicherheitsteams können mit den Policy-as-code-Lösungen von Styra Risiken minimieren, menschliche Fehler reduzieren und die Anwendungsentwicklung beschleunigen.

Über Extenda Retail

Extenda Retail inspiriert Einzelhändler durch reibungslose und bahnbrechende Software, die Einzelhändlern dabei hilft, ihr Geschäft auszubauen und die Erfahrung ihrer Kunden zu optimieren, noch weiter zu gehen. Das umfangreiche Lösungsportfolio umfasst Hii Retail Cloud-Anwendungen, POS (Point-of-Sale) & Checkout, WMS, Customer Intelligence & Loyalty sowie Apothekensoftware. Mit über 40 Jahren als Branchenführer in der Entwicklung von Einzelhandelssoftware nutzen Hunderte von Einzelhandelsketten mit Präsenz in 37 Ländern auf der ganzen Welt Lösungen von Extenda Retail. Erfahren Sie mehr unter www.extendaretail.com oder folgen Sie auf LinkedIn.

