EXTRA SPACE STORAGE - Ein Setup für Ausbruchstrader

Das Geschäftsmodell von Extra Space Storage ist simpel wie genial zugleich. Das Unternehmen errichtet beziehungsweise unterhält in 40 Bundesstaaten der USA rund 2.000 Garagen/Lagerhallen, die Kunden anmieten können. Sei es, weil sie in der Großstadt zu wenig Platz für einen eigenen Keller, eine eigene Garage oder einen Lagerraum haben. Sei es, weil sie gerade umziehen und Lagermöglichkeiten benötigen. Das Unternehmen operiert bereits seit dem Jahr 1977. Die Aktie ist Mitglied im S&P 500.

Vorrangig ist der Titel als Dividendenwert zu sehen. In diesem Jahr erwarten Analysten eine Ausschüttung von insgesamt 4 USD, aufgeteilt in vier Quartalsdividenden a 1 USD. Der Wert muss sich aber seit dem Coronacrash auch kurstechnisch nicht verstecken. Im Wochenchart stellte der Ausbruch über das Hoch aus dem Jahr 2019 bei 124,45 USD im Februar dieses Jahres ein starkes Kaufsignal dar.

Extra-Space-Storage-Aktie (Wochenchart)

Im Tageschart konsolidiert der Titel seit Ende April. Diese rund einmonatige Auszeit könnte nun in Kürze enden. Bereits heute klopft die Aktie am Widerstand bei 149,43 USD an. Ein Ausbruch darüber würde in der kommenden Woche ein prozyklisches Kaufsignal generieren, wobei ein erstes Ziel bei 157,00 USD angesetzt werden kann. Absicherungen bieten sich bei Auslösen des Kaufsignals unter dem Maitief bei 141,67 USD oder enger unter dem gestrigen Tief bei 145,96 USD an. Im Falle eines Abprallers und eines nochmaligen Umwegs auf der Unterseite könnten um 142 USD auch antizyklische Käufe eine Option darstellen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,36 1,46 1,52 Ergebnis je Aktie in USD 3,71 4,23 4,36 KGV 40 35 34 Dividende je Aktie in USD 3,60 4,00 4,16 Dividendenrendite 2,41 % 2,68 % 2,79 % *e = erwartet

Extra-Space-Storage-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)