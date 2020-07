Exxon Mobil wird eine konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Energieriese Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,87 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Die Zahlung für das dritte Quartal erfolgt am 10. September 2020 (Record date ist der 13. August 2020).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Exxon Mobil 3,48 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 44,03 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2020) 7,9 Prozent. Exxon Mobil zahlt seit dem Jahr 1911 ununterbrochen eine Dividende aus. In den letzten 37 Jahren wurde die Dividende kontinuierlich jedes Jahr angehoben.

Die Zahlen für das zweite Quartal 2020 werden am Freitag präsentiert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 lag der Umsatz bei 56,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 63,63 Mrd. US-Dollar), wie am 1. Mai berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust (U.S. GAAP) von 610 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,35 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 36,9 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 186,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 29. Juli 2020) auf.

Redaktion MyDividends.de