ExxonMobil: Größter Gewinn seit 2014 – Aktienrückkaufprogramm für 10 Milliarden Dollar – Aktie steigt weiter

Obwohl der amerikanische Ölmulti die Erwartungen der Analysten nicht in allen Punkten übertroffen hat, legt die Aktie heute über ein Prozent zu. Neben den Zahlen gab Exxon noch bekannt ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden Dollar zu starten und eine Neustrukturierung der Geschäftsbereiche in drei Teile zu starten. Das Gesamtpaket kommt heute gut bei den Anlegern an. Die Aktie legt zu Handelsstart rund ein Prozent zu.

Umsatz unter den Erwartungen

Im vierten Quartal verzeichnete Exxon Erlöse von 84,97 Milliarden Dollar. Ein Anstieg von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allerdings hatten Analysten noch ein paar Barrel mehr auf ihrer Rechnung. Sie waren von 91,85 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Der Gewinn überzeugt die Anleger aber: Der Ölriese verdiente 2,05 Dollar je Aktie ohne Sonderposten und dieser Wert lag klar über den Schätzung des Analysten. Die hatten mit 1,93 Dollar gerechnet. Damit hat Exxon den größten Gewinn seit 2014 eingefahren.

Aktienrückkaufprogramm startet noch in diesem Quartal

Noch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres wird Exxon wie zuvor schon angekündigt mit seinem Aktienrückkaufprogramm startet. in den nächsten 12 bis 24 Monaten will Exxon dafür 10 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Damit starten der größte amerikanische Ölproduzent nach 5 Jahren Abstinenz wieder mit dem Rückkauf eigener Aktien.

Umstrukturierung in 3 Geschäftsbereich

Exxon wird nicht nur seinen Hauptsitz von Irving, Texas, nach Houston verlegen, es wird auch seine Geschäftsbereiche neu gliedern. Ab dem 1. April werden die laufenden Geschäfte in die Bereiche upstream, production solutions and low-carbon solutions aufgeteilt. „Unsere neue gestraffte Geschäftsstruktur ist ein weiteres Beispiel für die Maßnahmen, die wir ergreifen, um unsere Wettbewerbsvorteile weiter zu stärken und den Shareholder Value zu steigern“, sagte CEO Darren Woods bei der Präsentation der Zahlen.

Aktie bleibt weiterhin sehr interessant

Nachdem die Exxon Papiere im abgelaufenen Jahr fast 70 Prozent gewonnen haben, dürfte auch 2022 ein erfolgreiches Jahr für die Aktionäre von ExxonMobil werden. Der Konflick zwischen Russland und der Ukraine dürfte die Ölpreise weiterhin auf einem hohen Niveau halten, was die Gewinne beim amerikanischen Ölmulti weiter steigern dürfte. Mit einem KGV von rund 11 ist die Aktie auch trotz des deutlichen Kursanstieges noch nicht zu teuer bewertet. Sollte es der Aktie im Laufe des Jahres zudem Gelingen über die Marke von 80 Dollar zu springen, dann wäre auch ein wichtiger Widerstand gebrochen, der zu weiter steigenden Kursen führen könnte. Allerdings muss die Aktie dafür noch ein gutes Stück zulegen. Das Aktienrückkaufprogramm sichert den Kurs allerdings auch zu einem guten Stück nach unten ab.

Konservative Anleger, die einen längeren Anlagehorizont mitbringen sind daher sehr gut bei der Aktie aufgehoben.

Wenn Sie bei der Aktie von ExxonMobil auf dem laufenden bleiben möchten, dann schauen Sie einfach regelmäßig meine YouTube-Sendung Mahlzeit. Das Papier befindet sich auch in meinem Musterdepot. Dort liegt die Aktie bereits fast 15 Prozent im Plus. Heute habe ich zudem drei aussichtsreiche Aktien aus den hinteren Reihen vorgestellt.

Viel Spaß beim Anschauen

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Markus Weingran, Redaktionsleiter onvista

Foto: Katherine Welles / shutterstock.com