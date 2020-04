EZB kündigt Erleichterung für Banken bei Krediten an

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will es Banken in der Coronavirus-Krise leichter machen, Kredite zu vergeben.

Vorübergehend würden die Bedingungen erleichtert, unter denen Kreditforderungen als Sicherheiten eingereicht werden könnten, teilte die Notenbank am Dienstag mit. Auch würden griechische Anleihen als Sicherheiten akzeptiert. Im Kern sollen die Maßnahmen den Kreditfluss in der Euro-Zone am Laufen halten.