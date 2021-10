FACEBOOK - Die letzte Bastion der Käufer

Nach der jüngsten Betrachtung ging es wie skizziert weiter gen Norden, mittlerweile hat die Aktie jedoch ordentlich Gegenwind bekommen. Wie geht`` hier weiter ausn charttechnischer Sicht?

EMA200 als Sell-Trigger

Der Newsflow zu Facebook war in den vergangenen Tagen und Wochen klar negativ und sorgte für entsprechende Abschläge.: Die Aktie bewegt sich seit Anfang September in einem intakten Abwärtstrendkanal gen Süden. Aktuell bremst der EMA200 als Unterstützung die Verkäufer ein wenig aus. Sollte dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt demnächst unterboten werden, würde ein prozyklisches Verkaufssignal generiert werden. In dem Falle dürfte sich die Aktie relativ zügig in den Bereich 290 bis 300 USD bewegen.

Fazit: Erst ein Tagesschlusskurs nördlich von 356 USD entspannt die charttechnisch prekäre Situation für die Bullen wieder entscheidend, bis dahin wird eine Verkaufswelle in den Bereich 290 bis 300 USD präferiert.

Facebook Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)