FASTLY - Das ist einfach stark!

Fastly Inc. - WKN: A2PH9T - ISIN: US31188V1008 - Kurs: 90,100 $ (NYSE)

Über die Fastly-Aktie hatte meine Kollegen Lisa Giering wiederholt fundamental berichtet. Zuletzt gab es von ihr einen Artikel im Mai zu den damals beeindruckenden Zahlen samt riesigem Kurssprung. Die Besprechung können sie hier noch einmal nachlesen. Seither ist viel passiert. Die Aktie hat sich vervielfacht, der Ausbruch über die Marke von 35,25 USD lieferte ein starkes Kaufsignal. Und bislang kann sich der Chart auch weiter sehen lassen. Der Wert bildet trotz eines eklatant schwachen Gesamtmarkts bullische Muster aus. Aufgrund der relativen Stärke ist die Fastly-Aktie unter Tradingaspekten daher weiter auf der Long-Seite interessant.

Die jüngste Konsolidierung verlief in Form eines Keils. Diesen versuchen die Käufer heute zur Oberseite aufzuhebeln. Bleibt es beim Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie, lassen sich Ziele bei 99,69 und darüber 117,79 USD ausmachen. Über 117,79 USD wäre die Aufwärtsbewegung seit März wiederum bestätigt. Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 71,39 USD an. Fällt der Tech-Titel darunter, ist es nicht auszuschließen, dass das bis dato bullische Muster in eine bärische Topformation morpht.

Bewertungstechnisch muss man allerdings hartgesotten sein, wenn man die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau noch kauft. Nach der Kursvervielfachung seit März steht trotz der Anpassung der Schätzungen vieler Analysten zur Oberseite KUVs von 28 und 21 zu Buche. KGVs gibt es noch keine, das Unternehmen wird auch 2021 defizitär arbeiten. Ab dem Jahr 2022 könnten indes Gewinne geschrieben werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 200,46 296,15 395,70 Ergebnis je Aktie in USD -0,75 -0,55 -0,33 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 40,6 27,5 20,6 PEG - - *e = erwartet

