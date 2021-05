FDP-Chef Lindner verurteilt Angriffe auf Israel

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner hat die anhaltenden Angriffe auf Israel scharf verurteilt.

"Wir sehen erschreckende Bilder", sagte Lindner zu Beginn des digitalen Bundesparteitags der Liberalen am Freitag in Berlin. Zu verurteilen seien vor allem die Angriffe der radikalislamischen Hamas auf Israel. Lindner nannte die Hamas eine "Terrororganisation". Deutschland müsse fest an der Seite der Menschen in Israel stehen. Zugleich sei der aufkeimende Antisemitismus in Deutschland nicht zu akzeptieren. Er habe daher als "Zeichen der Solidarität" den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, gebeten, zum FDP-Parteitag zu sprechen. Lindner forderte die deutsche Außenpolitik auf, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und den USA Beträge zum Nahost-Friedensprozess zu leisten. An dessen Ende müsse eine friedliche Koexistenz Israels und eines palästinensischen Staates stehen.