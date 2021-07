Fed ändert nichts, Airbus mit starken Quartalszahlen

Der Leitzins in den USA bleibt zwischen null und 0,25 Prozent. An der New Yorker Börse hat sich diese Entscheidung nicht bemerkbar gemacht. Dafür kamen gute Quartalszahlen und eine angehobene Prognose von Airbus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0008467416, DE0005140008, NL0000235190