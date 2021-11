Fed: Jerome Powell für zweite Amtszeit von Joe Biden nominiert – Wall Street zufrieden mit der Entscheidung

Die wochenlangen Spekulationen, dass die amerikanische Notenbank einen neuen Chef bekommen könnte, sind beendet. US-Präsident Joe Biden hat den amtierenden Chef der Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, für eine zweite Amtszeit nominiert. Das teilte das Weiße Haus heute in Washington mit. Fed-Gouverneur Lael Brainard der heiß für en Stuhl von Jerome Powell gehandelt wurde, wird jetzt stellvertretender Vorsitzender des Board of Governors. Ihr obliegt die Aufsicht über die Federal Reserve Bank und die Unterstützung bei der Umsetzung der Geldpolitik der Vereinigten Staaten.

Biden lobt Powell

„Der Vorsitzende Powell hat in einer beispiellos schwierigen Zeit, einschließlich des größten wirtschaftlichen Abschwungs in der modernen Geschichte und Angriffen auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve, eine stetige Führung übernommen“, heißt es weiter in der Erklärung des Weißen Hauses.

Wall Street zufrieden mit der Entscheidung

Die großen US-Indizes scheinen die Entscheidung zu befürworten. Der Dow Jones startet mit einem Plus von mehr als 100 Punkten in den verkürzten Handelstag. Der S&P 500 und die Nasdaq 100 kommen ebenfalls positiv in den Tag und legen jeweils um die 0,4 Prozent zu.

Redaktion onvista

Foto: Orhan Cam / Shutterstock.com