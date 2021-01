FERRATUM - Hier könnte eine neue Aufwärtswelle starten

Ferratum ist auf die Vergabe von Kleinkrediten spezialisiert. Das Unternehmen betreibt Standorte in 21 Ländern, bietet seine Dienstleistungen aber zu 100 % online und in der Mobile App an. Die Aktie war einer der großen Verlierer der Coronavirus-Krise und musste einen massiven Kurseinbruch hinnehmen, von dem sie sich nur sehr schwerfällig erholen konnte. Dabei hinkt sie dem Gesamtmarkt weit hinterher und konnte nicht einmal die Hälfte der Verluste wieder einholen. Mit dem Rallyschub zum Jahresstart wurde jedoch eine mittelfristige Bodenbildung vollendet.

Ab jetzt aufwärts?

Der Ausbruch über den Widerstandsbereich bei 5,60 - 5,70 EUR lieferte das Kaufsignal, welches mit dem jüngsten Pullback bestätigt wurde. Damit könnte jetzt eine weitere Aufwärtsbewegung starten. Das erste Ziel wären die Tiefs aus 2019 und 2018 bei 7,20 - 7,70 EUR. Darüber hinaus eröffnet sich Erholungspotenzial bis 9,00 - 9,40 und 11,20 - 11,50 und letztlich zum 2020er Hoch bei 14,16 EUR.

Weitere Kursrücksetzer bis 5,60 - 5,70 oder sogar 5,15 - 5,22 EUR wären zunächst unbedenklich. Nur viel tiefer als 5 EUR sollte das Papier ab jetzt nicht mehr nachhaltig zurückfallen. Dann entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis zunächst 4,43 oder 4,22 EUR und später eventuell mehr.

Ferratum Finland Oy

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)