Fibocom präsentiert das 5G AIoT Commercialized Products Handbook und ergründet neue 5G-Werte

Fibocom hat zusammen mit China Mobile, China Telecom, China Unicom, Qualcomm, UNISOC, MediaTek und vielen IoT-Branchenpartnern am 6. September 2021 offiziell das „5G AIoT Commercialized Products Handbook (CN)“ vorgestellt. Das Handbuch überwindet branchenweit mit vereinter Kraft die Grenzen und erschließt den neuen Geschäftswert durch Technologieintegration. Die englische Version für die weltweite Leserschaft wurde vor dem MWC LA (Mobile World Congress Los Angeles) veröffentlicht.

IoT, 5G, KI, Blockchain, Cloud Computing, Big Data und AR/VR konvergieren und entwickeln sich gemeinsam zu einer integrierten Lösung für das IoT. Als weltweit führender Anbieter von Funkmodulen und Funklösungen für das IoT bringt Fibocom kontinuierlich leistungsstarke und kostengünstige 4G/5G-Module, intelligente Module und für Fahrzeuge geeignete Module für die Industrie auf den Markt und stimmt die Chiptechnologie präzise auf den Industriebedarf ab, bringt den Reifegrad der IoT-Branche voran und stärkt Staat, Unternehmen, Familien und Einzelpersonen mit intelligenter Vernetzung.

Das 5G AIoT Product Handbook von Fibocom vereint die Fallstudien der Industriepartner und Kunden von Fibocom im Bereich 5G AIoT und zeigt die auf den Lösungen von Fibocom basierenden Anwendungen in Szenarien wie IIoT, intelligentes Stromnetz, C-V2X, Sharing Economy, intelligentes Bezahlen, HD-Live-Stream, intelligente Gesundheitsfürsorge, intelligenter Handel und weiteren Bereichen. Dies ist sehr informativ, wenn man neue Möglichkeiten mithilfe der 5G-Technologie entdecken und die wichtigsten Errungenschaften von 5G AIoT in China verstehen möchte.

Fibocom ist ein weltweit führender Anbieter von Mobilfunkkommunikationsmodulen und Lösungen im Bereich IoT (Internet of Things) sowie der erste börsennotierte Anbieter (Aktienschlüssel: 300638) von Mobilfunkmodulen in China. Wir bieten drahtlose, durchgängige IoT-Kommunikationslösungen für Telekommunikationsgesellschaften, IoT-Gerätehersteller und IoT-Systemintegratoren. Wir sind seit mehr als zwanzig Jahren im Bereich der M2M- und IoT-Kommunikationstechnologie aktiv und verfügen über umfangreiches Know-how. Daher sind wir in der Lage, auf unabhängige Weise hochleistungsfähige Mobilfunkkommunikationsmodule zu entwickeln, unter anderem für die Technologien 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, WLAN, GNSS usw. Neben zuverlässigen, komfortablen, sicheren und intelligenten IoT-Kommunikationslösungen für fast alle vertikalen Branchen konzentrieren wir uns auch auf die Entwicklung der hochwertigsten IoT-Module und -Lösungen, die Ihre speziellen Anforderungen auf optimale Weise erfüllen.

