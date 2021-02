FIELMANN - Aktie mit bullischer Konsolidierung

Fielmann AG - WKN: 577220 - ISIN: DE0005772206 - Kurs: 71,850 € (XETRA)

Nach dem kräftigen Kursrutsch vom vergangenen Frühjahr konnte sich die Aktie der Augenoptiker-Kette bereits schon wieder deutlich erholen, notiert aber immer noch leicht unter dem Vor Corona-Niveau.

Gap als Kursziel?

Aktuell konsolidiert die Aktie in einem ansteigenden Dreieck im Tageschart. Diese Chartformation trägt nach einem Anstieg zuvor oftmals einen trendbestätigenden Charakter. Alle Infos zu dieser Chartformation finden sie auf diesem Link.

Gelingt den Käufern hier in den kommenden Tagen ein Ausbruch auf der Oberseite würde sich sofort Aufwärtspotenzial gen Norden bis in den Bereich 75 bis 76 EUR ergeben. Dort befindet sich auch noch ein offenes Gap aus dem Februar 2020.

Eine Aufwärtsbewegung in den genannten Bereich ist das favorisierte Szenario, so lange das Dreieck nicht gen Süden hin aufgelöst. In dem Falle wären Abgaben Richtung EMA50 und tiefer einzuplanen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)