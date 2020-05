Financial Fact: Defensive Aktien weiter mit guter Gewinnentwicklung

Welche Aktie kauft man? Es wurden bisher hauptsächlich defensive Aktien mit guter Gewinnentwicklung, steigenden Gewinnen und nicht zu hoher Bewertung empfohlen. Dividendenaktien gelten zwar als defensiv und teilweise als Anleihenersatz - die Krise hat jetzt aber gezeigt, dass manche Gesellschaften einfach ihre Dividenden haben ausfallen lassen oder sie wurden deutlich gekürzt.

Es macht also nur Sinn, Dividendenaktien zu kaufen, wenn die Ausschüttung in hohem Grade wahrscheinlich ist, was nur bei entsprechend stabiler Gewinnentwicklung realistisch erscheint. Dies können grüne oder staatlich regulierte Versorger sein, aber auch Wachstumsgesellschaften aus dem Internet-Bereich.

