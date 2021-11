Finanzinvestoren haben erst 30,5 Prozent an Zooplus sicher

München (Reuters) - Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und EQT müssen bis zur letzten Minute um die Übernahme von Zooplus zittern.

Bis zum Dienstagabend (18 Uhr) haben sie sich erst 30,5 Prozent der Anteile an dem Münchner Online-Tierbedarfshändler gesichert, wie aus einer Pflichtmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Bis zum Ablauf der Annahmefrist in der Nacht zum Donnerstag brauchen sie mehr als 50 Prozent, sonst gilt die 3,7 Milliarden Euro schwere Übernahme als gescheitert.

Viele Investoren dienen ihre Anteile erst am letzten Tag an, am Markt bröckelte zuletzt aber die Hoffnung auf einen Erfolg des Übernahmeangebots: Die Zooplus-Aktie notierte am Mittwoch mit 475 Euro unter den 480 Euro, die der kalifornische Technologie-Investor Hellman & Friedman und die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT zahlen wollen.