Finnland betrachtet Einigung als Beweis für Stärke der EU

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Finnland hält die Einigung des EU-Sondergipfels für einen Beweis der Stärke der Europäischen Union. Trotz aller Schwierigkeiten habe die EU gezeigt, dass sie in einer schwierigen Lage handeln könne, sagte Ministerpräsidentin Sanna Marin am Dienstagmorgen nach Angaben des finnischen Rundfunksenders Yle auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Sowohl aus finnischer als auch aus europäischer Sicht sei das Ergebnis zufriedenstellend.

Finnland hatte bei der Suche nach einem Kompromiss zwar nicht zu den als "Sparsame Vier" bezeichneten Ländern gezählt, Marin hatte sich in Brüssel aber verstärkt hinter die Positionen dieses Quartetts - Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande - gestellt. Bereits vor dem Gipfel hatte das nördliche EU-Land Nachbesserungen an den Vorschlägen von EU-Ratschef Charles Michel gefordert, darunter ein aus finnischer Sicht besseres Gleichgewicht zwischen Zuschüssen und Krediten.

Das hat sie bekommen: Die Höhe der Zuschüsse im Corona-Wiederaufbaupaket der EU wurde im Laufe des Gipfels von 500 auf 390 Milliarden Euro heruntergehandelt, während diejenige der Kredite von 250 auf 360 Milliarden stieg./trs/DP/men