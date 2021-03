Firmenhülle Rocket Internet Growth Opportunies geht an Wall Street

Berlin (Reuters) - Die bisher noch leere Firmenhülle Rocket Internet Growth Opportunities feiert noch am Dienstag ihr Börsendebüt an der Wall Street. An der Nyse würden 25 Millionen Einheiten (Units) für je zehn Dollar unter dem Handelssymbol "RKTAU" angeboten, teilte die Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit dem Namen Rocket Internet Growth Opportunities mit, an der der Berliner Startup-Investor Rocket Internet mit einem Fünftel beteiligt ist. Die Einheiten bestehen aus je einer Aktie und einem Viertel Optionsschein, der zum Kauf weiterer Aktien berechtigt, wenn die Unternehmenshülle auf der Suche nach einer Firma fündig geworden ist.

Geführt wird die Firma mit Sitz auf den als Steuerparadies geltenden Kaimaninseln von Rocket-Vorstandsmitglied Soheil Mirpour. Verwaltungsratschef ist der Rocket-Internet-Gründer und -chef Oliver Samwer. Begleitet wird der Börsengang von der Citigroup. Rocket Internet Growth Opportunities hat nun 24 Monate lang Zeit, ein Unternehmen zu finden, das unter sein Dach schlüpfen und auf diese Weise an die Börse gehen kann. Samwer schwebt ein Technologie-Unternehmen, vorzugsweise außerhalb der USA, vor, das vom Digitalisierungs-Boom profitiert und zumindest auf dem Weg zu schwarzen Zahlen ist.