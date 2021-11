FIRST SOLAR - Enttäuschende Zahlen

Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet voran, auch wenn da noch viel mehr gemacht werden muss, um den Klimawandel einzudämmen. Davon sollte eigentlich ein Hersteller von Photovoltaikanlagen wie First Solar profitieren. Die gestern nachbörslich veröffentlichten Zahlen zeigen dies aber nicht. Denn die fielen schwach aus. Analysten hatten einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie erwartet, das Unternehmen meldete 0,42 USD. Auch der Umsatz lag mit 584 Mio. USD unter den Erwartungen von 684,96 Mio. USD.

Die Aktie reagiert daraufhin mit Abschlägen. Nach einem Schlusskurs an der Nasdaq bei 116,66 USD wird sie aktuell von der Citi bei 110,99 USD getaxt.

Der Wert befindet sich seit Mai 2021 wieder in einer Aufwärtsbewegung. Dabei brach er in der letzten Woche mit einer langen weißen Kerze über die Widerstände bei 107,27 USD und 112,50 USD nach oben aus. Allerdings kletterte der Aktienkurs sofort an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Mai 2021. Diese erweist sich in dieser Woche als zu hohe Hürde.

Rücksetzer als Einstiegschance?

Die Aktie von First Solar dürfte heute im Unterstützungsbereich zwischen 112,50 und 107,27 USD eröffnen. Wenn sie sich in diesem Bereich fängt, besteht trotz der schwachen Zahlen eine Chance auf eine weitere Rally 175 USD und sogar 250 USD.

Sollte der Wert allerdings aus dem Trendkanal seit Mai 2020 nach unten rausfallen, dann wäre der Ausbruch aus der letzten Woche ein Fehlausbruch. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis ca. 66,56 USD kommen. Dafür wäre aktuell ein Wochenschlusskurs unter 95,96 USD notwendig.

Fazit: Noch haben die Bullen die etwas besseren Karten. Aber sie stehen nun unter Druck.

Zusätzlich lesenswert:

APPLIED MATERIALS - Ausbruch geschafft?

VARTA - Prognosesenkung! Jetzt werden die Daueroptimisten verstummen

First Solar Inc.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)